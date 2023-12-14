"سرايا القدس": قصفنا تجمعات عسكرية إسرائيلية جنوب غرب نتساريم وبمحيط تلة تأمين طوطح

أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا التّحشّدات العسكريّة في محور التّقدّم جنوب غرب "نتساريم"، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثّقيل".
وذكرت "أنّنا تمكنّا من قنص جندي صهيوني في محور التّقدّم في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا التجمّعات العسكريّة في محيط تلة تأمين طوطح شرق المحافظة الوسطى، بوابل من قذائف الهاون".
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