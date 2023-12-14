خليل: أُقرّ عدد من القوانين المهمّة وهو إنجاز كبير وإذا دعت الحاجة فستكون هناك جلسات أخرى غداً

اشار النائب علي حسن خليل، الى ان "أُقرّ عدد من القوانين المهمّة للمواطنين وهو إنجاز كبير، وأتمنّى على كلّ الزملاء الاستمرار في جلسة بعد الظهر وإذا دعت الحاجة ستكون هناك جلسات أخرى غداً وقد تمتدّ إلى السبت".
واوضح في تصريح بعد الجلسة التشريعية ان "طبيعة الجلسات ستُحدّد المسار بالنسبة لقانون التمديد لقائد الجيش، والتطمين يبقى بعدم اهتزاز وضع المؤسسة العسكرية".
ولفت الى ان "موقفنا واضح والمجلس النيابي يقوم بواجباته التشريعية"، مشيرا الى أن "رفع سن التقاعد للضباط والافراد في السلك العسكري والامني موضوع كبير جدا ويحتاج الى عمل، ولا يمكن تحت استحقاق ما ان نغير في بنية الدفاع".
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