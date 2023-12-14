القصيفي دان اعتقال اسرائيل الصحافي ضياء الكحلوت بغزّة: قرصنة موصوفة ويتنافى مع القانون الدولي

دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية، الأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب جوزف القصيفي "إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال مراسل تلفزيون "العربي الجديد" في غزة ضياء الكحلوت، بتاريخ السابع من كانون الأول الحالي، من شارع السوق في هذه المدينة مع مجموعة من اشقائه واقاربه".

واعتبر القصيفي في بيان ان "ما قام به جيش الاحتلال هو قرصنة موصوفة ويتنافى مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان"، مطالبا "الاتحاد الدولي للصحفيين والصليب الاحمر الدولي بالتدخل السريع لاطلاق سراح الكحلوت في أسرع وقت".

وأكد أن "كل ما يرتكبه جيش العدو في حق الصحافيين والاعلاميين والمصورين في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان،هو عن سابق تعمد وتصور وتصميم. وأن هذه الاعمال البربرية يجب ألا تمر من دون عقاب".