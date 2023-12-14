توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز وجامعة القديس يوسف لتبادل الخبرات

تمّ التّوقيع في محكمة التمييز اللبنانية، على بروتوكول تعاون بين المحكمة ممثَّلةً برئيسها الأوّل القاضي سهيل عبود، وجامعة القديس يوسف في بيروت - كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، ممثّلةً بعميدة الكليّة البروفيسورة ماري كلود نجم.
يهدف البروتوكول إلى وضع إطار للتّعاون بين محكمة التّمييز وكليّة الحقوق في جامعة القديس يوسف، من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة تتعلّق بالأبحاث القانونيّة، وتدريب طلّاب الماستر في الحقوق لدى غرف محكمة التّمييز.
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