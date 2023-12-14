انت الان تتابع خبر بينهم عرب.. القبض على 8 صيادين مخالفين في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، تمكنت من إلقاء القبض على (8) متهمين يحملون احدى الجنسيات العربية فضلاً عن متهمين اثنين عراقيي الجنسية يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية النجف".



وأضافت: "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

