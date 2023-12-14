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بينهم عرب.. القبض على 8 صيادين مخالفين في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، تمكنت من إلقاء القبض على (8) متهمين يحملون احدى الجنسيات العربية فضلاً عن متهمين اثنين عراقيي الجنسية يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية النجف".

وأضافت: "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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