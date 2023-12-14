الأردن يسلم قطر رئاسة المجلس العربي الوزاري للسياحة في دورته 26

ياسر رشاد - القاهرة - سلم الأردن اليوم الخميس قطر رئاسة المجلس العربي الوزاري للسياحة في دورته 26 ؛ عقب انتهاء الدورة 25 التي ترأستها المملكة.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي ، في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 26 اليوم في الدوحة ، : "إن التعاون العربي المشترك في قطاع السياحة له أهمية والتركيز على السياحة البينية العربية والبرامج المشتركة وتسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدان العربية، وذلك لما تشكله السياحة العربية من عنصر أساسي في دعم الاقتصادات العربية"..مشيرا إلى أن الأرقام التي شهدتها المنطقة العربية والصادرة عن منظمة السياحة العالمية تدل على أن القطاع السياحي العربي منيع وقادر على التعافي بشكل كبير ومنفرد عالميا.

وشارك الأردن في اجتماعات المجلس الوزاري بدورته 26 ، والتي اشتملت أهم بنوده على دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، والمدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، والعمل على تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك عربي، وبحث الابتكار السياحي والسياحة الذكية والتغيرات المناخية وأثرها على السياحة العربية.

كما تضمن جدول الأعمال للدورة ، دليل السياحة الميسرة والذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة وملتقيات أخرى لتنشيط السياحة العربية البينية، وإختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2024، واختيار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة وموعد انعقاد الدورة القادم 27، والعديد من المواضيع الأخرى على جدول أعمال الاجتماع.

وعلى صعيد متصل ، التقى القيسي على هامش الاجتماع عدداً من نظرائه من وزراء السياحة العرب، وبحث معهم سبل تفعيل التعاون العربي المشترك ودعم السياحية البينية بشكل حقيقي وفعال.

وأكد خلال لقاءاته، الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ووقف العدوان الغاشم على غزة فورا بالإضافة إلى سبل دعم السياحة في فلسطين المحتلة كجزء من دعم الاقتصاد الفلسطيني.