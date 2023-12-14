صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة أعمال الرصف التي تتم في مدينة القناطر الخيرية وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة بلغت 18.8 مليون جنيه.

بدأت الجولة بتفقد شارع المهندسين، حيث يجري الآن أعمال القطع والتسوية للشارع بطول حوالي 1 كم وعرض 10 أمتار، وأعمال توريد وتشغيل السن، وأعمال رفع 3 مطابق من إجمالي 27 مطبقًا في منطقة المهندسين بالتقسيم السياحي.

كما تابع الهجان أعمال الرصف في شارع عمارات الإسكان، حيث يجري تنفيذ الأعمال بطول 650 مترًا وعرض 7 أمتار، وأعمال تكسير الأسفلت القديم ورفع المخلفات، وإزالة الزيادات بالأرصفة الجانبية، وأعمال توريد وتشغيل السن، وأعمال تركيب البلدورات المتوسطة للأرصفة الجانبية.

واختتم جولته بمتابعة أعمال الرصف بطريق الكورنيش بالقناطر الخيرية، حيث يجري الآن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 مترًا وعرض متر واحد.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف.