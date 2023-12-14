ابن يضرب والده حتى الموت في القليوبية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم طالب على قتل والده المسن، بالضرب حتى الموت، في نطاق مركز الخصوص في محافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ حول الحادث

كشفت التحريات الأولية، بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، العثور على جثة مسن، على جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب في كلية الحقوق، وأن المتهم عمد إلى تعذيب والده وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت قوة أمنية، قادها الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث، القبض على المتهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي.