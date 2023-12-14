شكرا لقرائتكم خبر عن نائب شمال سيناء: مشاركة المصريين فى الانتخابات رسالة بالتعبير عن رأيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن المصريين بمختلف أطيافهم وفئاتهم العمرية والفكرية والاجتماعية شاركوا فى ملحمة ومشهد انتخابى لم ينساها التاريخ، من خلال المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الهام الذى يأتى فى مرحلة دقيقة وهامة تحيط بوطننا الحبيب.

وأوضح عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن طوابير الناخبين لم تقتصر على القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، بل أن مختلف محافظات الجمهورية حرصت على النزول لتعبر عن رأيها السياسى وتمارس حقها الدستورى الأصيل فى اختيار من يعبر بها السنوات القادمة، فقد شاركت المحافظات الحدودية بقوة فى هذه الانتخابات، وقد حرص أبناء القبائل بمحافظة مرسى مطروح وشمال سيناء على النزول والتعبير عن حقهم.

وأكد أن مشهد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، والذى برهن عن رسالة قوية للعالم بمشاركة كل مواطن مصرى من أطراف مصر إلى داخلها فى الانتخابات الرئاسية.