الادعاء الألماني: اعتقال 4 أفراد من حماس للاشتباه في تخطيطهم لهجمات

أعلن ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان، إن "أربعة أفراد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وأضافوا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.