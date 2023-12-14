اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب في غزة "ستستغرق أكثر من بضعة أشهر"، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان. واوضح غالانت إن "حماس منظمة "إرهابية" بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها"، مضيفا "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقاء سوليفان: الحرب في غزة ستستغرق أكثر من بضعة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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