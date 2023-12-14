"النشرة": طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن " منذ اكثر من ساعتين، تحلّق طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام كا" على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء تلال برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي".

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