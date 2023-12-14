قوى الأمن عمَّمت صورة قاصر غادرت منزل ذويها في الهرمل ولم تعد

عمَّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: بنين علي الحاج حسين (من مواليد عام 2008، لبنانية)، التي غادرت قرابة الساعة العاشرة من تاريخ 13/12/2023 منزل ذويها الكائن في مدينة الهرمل- محلة المنصورة، ولم تعد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها، الاتّصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 200133-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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