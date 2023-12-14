لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال مشاركته بالحلقة الحواريّة حول "تقاسم مسؤوليّات وأعباء النّزوح لمنطقة الشرق الأوسط"، في جنيف، إلى أنّ "النزوح السوري يعود لأسباب اقتصاديّة، نظرًا لصعوبة الظّروف الحالية في سوريا".
وأكّد أنّ "الفئات المهمّشة من اللّبنانيّين والنّازحين يتنافسون على موارد محدودة وفي تضاؤل مستمر، نتيجة العجز في التّمويل"، مقترحًا "قيام مفوضية شؤون اللاجئين ببرامج اختباريّة لعودة آمنة، من خلال برامج تعافي مبكر في مجموعة من القرى السّوريّة، وسبق أن أبلغتنا السّلطات السّوريّة ترحيبها بذلك". وشدّد على أنّ "لدينا تحديًا كبيرًا، وعلينا التّفكير بصورة خلّاقة لمعالجة مشكلة النّزوح".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: للتفكير بصورة خلاقة لمعالجة النزوح ونقترح قيام مفوضية اللاجئين ببرامج اختبارية لعودة آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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