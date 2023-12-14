اعتبر حراك المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين من جميع الاسلاك العسكرية، في بيان، انه "جرت العادة عند أهل الحكم الإستخفاف بحقوق العسكريين في الخدمة والتقاعد لأنهم يعملون بصمت، وكان آخرها المشروع المُقدّم للمصادقة عليه غداً، لإعطاء بدل إنتاجية إلى موظفي القطاع العام، مقابل إعطاء العسكريين ما يعادل 10 بالمئة من مثيله في الوظائف الأخرى، وأقلّ من ذلك للعسكريين المتقاعدين".
وأعلن "اننا كحِراك المؤهلين والمؤهلين أول المتقاعدين سنقف بوجه هذا الإجحاف من أية جهة أتى، ولن نرضى بأقلّ من المساواة مع زُملائنا الموظفين في كل القطاعات. لذلك نُعلن أننا سنتظاهر يوم غد الجمعة بتاريخ 15/12/2023 الساعة العاشرة في ساحة رياض الصلح أمام مقر مجلس الوزراء مع زملائنا العسكريين المتقاعدين من كل الرتب ومن جميع الأسلاك العسكرية دفاعاً عن لقمة عيشنا، وعن لقمة عيش العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد"، داعيا الجميع "من كل الرتب ومن عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد المشاركة الفعّالة في هذه التظاهرة لمنع هذا القرار من المرور ومهما كلّف الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك المؤهلين المتقاعدين دعا الى الاعتصام غدا: لن نرضى بأقلّ من المساواة مع زُملائنا الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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