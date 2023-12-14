بارك المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، للبنانيين عموما والمضمونين خصوصا، إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية اليوم، الذي عملت عليه إدارة الصندوق على مدار 20 عاما".
وشكر كركي كل "من عمل من أجل أن يبصر هذا الإنجاز الكبير النور، وبشكل خاص إدارة الضمان ومنظمة العمل الدولية ووزراء العمل المتعاقبين والحكومات المتعاقبة والسادة النواب الكرام، على رأسهم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أولى هذا الملف اهتماما خاصا، وتابعه بشكل شخصي منذ بداية العام 2002 حتى إقراره اليوم في 14/12/2023 ،كما سبق ووعد في مقابلة صحافية في 6/12/2023 حين تمنى أن يبصر هذا المشروع النور قبل نهاية العام 2023".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي بارك إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية: ثمار 20 عاما من التعب والمثابرة أينعت خيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.