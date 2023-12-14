لبّى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة ​محمد أبو حيدر​، دعوة وزارة الموارد البشريّة والتّنمية الاجتماعيّة ​السعودية​، لحضور المؤتمر الدّولي لسوق العمل. والتقى على هامش زيارته، سفير لبنان في السّعوديّة ​فوزي كبارة​، في حضور الملحق الاقتصادي في السّفارة علي أبو علي، حيث تمّ التّداول في مشاريع الاتفاقيّات التّجاريّة بين البلدين وسبل تطويرها.

كانت هذه تفاصيل خبر أبو حيدر لبى دعوة سعودية لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل والتقى السفير كبارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.