أصدرت وزارة الاتصالات مذكرة تقضي بإعادة وصل الاشتراكات الهاتفية المقطوعة وعدم قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع في المناطق الجنوبية التي تتعرض للقصف الاسرائيلي ضمن الاقضية التالية: صور - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا - النبطية، وذلك حتى اشعار آخر.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات أصدرت مذكرة بإعادة وصل الاشتراكات الهاتفية المقطوعة وعدم قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع في المناطق الجنوبية الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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