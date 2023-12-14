النشرة: التمديد لقائد الجيش في الحكومة لا في المجلس النيابي

علمت "النشرة" أن التوجه هو لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة ستة اشهر في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً. وبحسب المعلومات فإن الجلسة الحكومية ذاتها ستشهد تعييناً لرئيس الاركان ايضاً. وقالت مصادر مطّلعة للنشرة ان لا وجود لإتفاق بين القوى السياسية، لغاية الآن، بشأن التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، علماً ان استكمال الجلسة التشريعية سيكون محكوماً بتأمين النصاب الذي كان فُقد اليوم بعد اقرار بنود، مما اضطر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفعها لمساء اليوم.

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