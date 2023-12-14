رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر: استقبلنا 5 أضعاف الطاقة الاستيعابية نتيجة النزوح من شمال إلى جنوب غزة.. وارتفاع نسبة تفشي الأمراض والأوبئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر الدكتور “أحمد الفرا”، أن المستشفى يعمل بطاقة كبيرة فاقت طاقته الاستيعابية بـ 5 أضعاف.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه نتيجة للنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ارتفعت نسبة تفشي الأمراض والأوبئة.

وأوضح أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المنشآت المدنية والصحية.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، لا تكفي لسد الاحتياجات الهائلة لأهالي القطاع.