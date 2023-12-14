الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بجامعة الدول العربية سابقا: الأوضاع الداخلية في إسرائيل وأمريكا قد تعمق الخلاف بينهما حول حرب غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بجامعة الدول العربية سابقا الدكتور “خالد الهباس”، أن الأوضاع الداخلية في كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تعمق الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” والحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأزمة الرواية الإسرائيلية، ولم تستمع إلى بقية الأطراف الإقليمية، ما وضعها في موقف محرج دوليا.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغير خطابها الداعم لإسرائيل نتيجة للتغرض للضغط من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات غير مسبوقة في الداخل الإسرائيلي، مؤكدا أن الإسرائيليين يحملون “نتنياهو” المسؤولية عن الأحداث الجارية.