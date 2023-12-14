شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد، اليوم، عشرات الشهداء الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في استهداف إسرائيلي جديد لعدد من الخليج 365 داخل قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم جباليا وحاصرته، وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة “أبو حسين” التابعة للأونروا في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل، أغلبيتهم من عائلات نازحة من بيت حانون.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 شخصا على الأقل، بينهم أطفال وفتية ونساء، من إحدى مدارس مخيم جباليا بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم.

في غضون ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال ستة منازل في “حي الشجاعية” شرقي مدينة غزة، ما تسبب باستشهاد 25 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب كثافة القصف، وصعوبة التنقل بين الشوارع التي دمرت بشكل كامل جراء التجريف والتدمير والتخريب الذي تعرضت له من الآليات الإسرائيلية، كما أغارت طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحي ذاته، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ستة منهم، كما جرفت الآليات مقبرة “الفالوجة” في جباليا بالكامل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

بدورها، تعرضت أربعة منازل بمنطقة “الرمال الشمالي” لقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المنطقة، واعتقلت 35 مواطنا، تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عاما بعد عصب أعينهم وتجريدهم من ملابسهم، ومنازل أخرى في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، وأعدمت عددا من المدنيين الآمنين في بيوتهم، وأصابت آخرين دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح يؤويان نازحين من غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد 40 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال بالمدفعية 10 منازل بشكل عشوائي في الشطر الغربي، ومنطقة الشيخ ناصر، تحديدا في خزاعة، وعبسان، والقرارة، كما استشهد ثلاثة، وأصيب آخرون، في قصف مدفعي على خان يونس.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل السلطان، وآخرين في مخيم الشابورة، ما أدى إلى استشهاد 15 على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، تم انتشال 10 شهداء منهم من تحت الأنقاض.

يذكر أن عدد الشهداء في غزة ارتفع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.