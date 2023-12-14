شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوتين: الاقتصاد الروسي سوف ينمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
يعتقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 3.5% هذا العام، على الرغم من العقوبات الغربية عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا.
وقال بوتين، اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي، إن معدل التضخم سوف يتراوح ما بين 7.5% و8%.
مع ذلك، في نفس الوقت، أعرب بوتين، عن تفاؤله إزاء تراجع ارتفاعات الأسعار العام المقبل.
وقال بوتين، إن الأجور الحقيقة ارتفعت بنسبة 8% على الرغم من التضخم.
وأوضح أن الاقتصاد الروسي أظهر مستوى مرتفع غير متوقع من المرونة؛ مما أتاح للبلاد البقاء على مسار النمو على الرغم من الضغط الغربي.