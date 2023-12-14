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بوتين: الاقتصاد الروسي سوف ينمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يعتقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 3.5% هذا العام، على الرغم من العقوبات الغربية عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا.

 

 

 

وقال بوتين، اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي، إن معدل التضخم سوف يتراوح ما بين 7.5% و8%.

 

 

مع ذلك، في نفس الوقت، أعرب بوتين، عن تفاؤله إزاء تراجع ارتفاعات الأسعار العام المقبل.

 

 

وقال بوتين، إن الأجور الحقيقة ارتفعت بنسبة 8% على الرغم من التضخم.

 

 

وأوضح أن الاقتصاد الروسي أظهر مستوى مرتفع غير متوقع من المرونة؛ مما أتاح للبلاد البقاء على مسار النمو على الرغم من الضغط الغربي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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