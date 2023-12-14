وزيرا خارجية الأردن والبرازيل يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين⁩ الأردني أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، تناول تطورات الأوضاع في قطاع ⁧‫غزة⁩.

وبحث الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس - ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إطلاق تحرك دولي لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما بحث الوزيران - خلال الاتصال - ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لقطاع غزة، فيما ثمن الصفدي موقف البرازيل الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، في اجتماعات ⁧‫الجمعية العامة⁩ للأمم المتحدة⁩ ومجلس الأمن الدولي⁩.