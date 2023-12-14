مجلس النواب اللبناني يقر 6 قوانين في جلسة تشريعة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية، اليوم الخميس، هي الثالثة منذ بداية الفراغ الرئاسي بالبلاد، حيث أقر في جلسة صباحية 6 مشاريع بقوانين من جدول الأعمال الذي يتضمن 16 بندًا، كما أحال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان مرة أخرى، فيما لم يستكمل جدول الأعمال لفقدان النصاب القانوني للجلسة بعد مغادرة عدد من النواب للقاعة، مما دفع رئيس المجلس نبيه بري لرفع الجلسة.

وافتتح بري الجلسة التشريعية اليوم في حضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب وذلك بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين ولبنان.

ووافق المجلس على مشروع القانون المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض رقم 2061 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، كما وافق أيضًا على مشروع قانون بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.

كما أقر المجلس اليوم مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.