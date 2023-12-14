عاجل.. انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - انقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.

ونفذت كتائب القسام في الساعات الأخيرة عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال، ومعداتهم في مناطق متفرقة داخل القطاع، أصابتهم بخسائر في الأرواح وأخرى مادية.

عمليات كتائب القسام في الساعة الأخيرة:

استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس

قصف تحشدات للعدو في موقع إسناد "صوفا" العسكري برشقة صاروخية

استهداف 3 دبابات من نوع ميركفاه بمدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

دكّ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تجمعا للقوات المتوغلة في المحور الشرقي لمدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف

دك تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

استهداف دباباتي ميركافا بمدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"