عاجل.. سفينة جديدة في قبضة الحوثيين كانت متجهة إلى تل أبيب (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - أنباء عن احتجاذ جماعة الحوثي سفينة جديدة كانت متجهة إلى تل أبيب، وفقا لبعض لوسائل إعلام إسرائيلية .

ونشر الحوثيين عبر حسابهم صورة السفينة وقالوا: “وهذا هو شكل السفينة الجديدة التي تدور حولها أحداث اليوم”



جدير بالذكر أن جماعة الحوثي استهدفت أمس ناقلة نفط قادمة من الهند متجهة نحو ميناء اسدود في فلسطين المحتلة.

وأصدر جماعة الحوثي، اليوم عدة بيانات أعلنت فيها استهداف مناطق متفرقة لنصرة اهل غزة، اليوم الأربعاء، قالت فيه :"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45‌‎ ‎من‎ ‎ظهر يوم الأربعاء ‏ 13-12-2023 موقع ‎المالكية بصاروخ بركان وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏

وأضاف البيان: "كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎01:50‌‏ من ظهر‎ ‌‏يوم الأربعاء 13-12-2023 موقع ‎راميا بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة، وتم استهداف ‏ثكنة ‏شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة، واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:12‌‎ ‎ من بعد ظهر‎ ‎يوم الأربعاء 13-12-2023 الموقع ‏ ‏البحري بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏