فنلندا تبرم اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت فنلندا، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، في 18 ديسمبر الماضي، لمنح الجيش الأمريكي وصولاً واسع النطاق عبر الدولة الاسكندنافية يصل إلى محيط حدودها الطويلة مع روسيا، إذ تشترك فنلندا في حدود شرقية بطول 1340 كيلومترًا مع روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، اليوم أن الاتفاقية تسمح للولايات المتحدة بتخزين الأسلحة على الأراضي الفنلندية.

كما ستتمكن الولايات المتحدة بوجب الاتفاق الدفاعي من الوصول إلى 15 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء فنلندا.

ووافقت الولايات المتحدة على اتفاقية تعاون دفاعي مع فنلندا، أحدث عضو في الناتو، مما يسمح لها الوصول إلى القواعد العسكرية الاستراتيجية في الدولة الاسكندنافية وكذلك تخزين المواد الدفاعية.