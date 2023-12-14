سي إن إن: هناك توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو بسبب حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت سي إن إن، إن هناك توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو، وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل.

وتابعت سي إن إن، أن قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل.

وأوضحت سي إن إن، أن رحلة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات بلينكن بشأن حماية المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت كوري بوش النائبة في الكونجرس الأمريكي، إنه لا يمكننا أن نصمت ويجب علينا العمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الشأن ذاته أعلنت رشيدة طليب النائبة في الكونجرس الأمريكي: "تعبنا من الكذب وإرسال أبنائنا إلى الحرب ومن المهم رفع أصواتنا:

وأضافت رشيدة طليب النائبة في الكونجرس خلال مؤتمر اليوم الخميس: "بايدن ادعى أنه أكثر رئيس يحترم الكرامة الإنسانية لكنه لا يحترم الناس في غزة، وتحركنا من أجل وقف إطلاق النار في غزة يزداد كل يوم".

ووجهت رشيدة طليب النائبة في الكونجرس رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نطالب بوقف إطلاق النار في غزة الآن، أوقفوا هذه الحرب في غزة وأوقفوا تمويل مجرمي الحرب ولن نصمت".