شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المستقلين الجدد": الهيئة الوطنية نظمت انتخابات الرئاسة باحترافية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت انتخابات رئاسة 2024 باحترافية شديدة، مشيرًا إلى أنها هيئة مستقلة تتمتع بكامل الاستقلالية ماليا وإداريا، وبالتالى فإنها المسيطر الأول والوحيد والأخير على الانتخابات منذ بدايتها حتى إعلان النتيجة.

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الهيئة نجحت باقتدار في تحديث قاعدة البيانات، حيث اتسمت بالانضباط، كما جرى اتخاذ ضوابط كثيرة لحماية الناخب في العملية الانتخابية، سواء من يدلي بصوته بالإضافة إلى سن قوانين رادعة ضد أي تجاوز متوقع.

وتابع، أن الهيئة عقدت جلسات مطولة مع الفئات المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن من أجل إتاحة تيسيرات وتسهيلات كبيرة للمواطن بمختلف فئاته، سواء مرأة أو شباب أو كبار السن، فضلا عن طبيعة القضاة الذين حكموا العملية الانتخابية بواقع قاضٍ على كل صندوق، وكانوا يغلبون الإنسانية، وكان يتم رصد أي مخالفة أو شكوى وتصحيحها، مثل انقطاع الكهرباء، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة للعملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها.