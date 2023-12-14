شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: انتخابات الرئاسة حدث استثنائى أكد حرص المصريين على وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية كانت حدث استثنائي نم عن رغبة المصريين وحرصهم على الوطن، كما أكدت الانتماء الوطني من خلال مشاركة الشباب بكثافات كبيرة.

أضاف شيحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها القيادة السياسية في جميع المجالات بالدولة المصرية، كانت وراء أهم الأسباب التي دفعت المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، ورغم ظهور بعض السلبيات في العملية الانتخابية لكنها لم تؤثر على سير العملية.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن السلبيات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية تمثلت في إجراءات إدارية تم التغلب عليها في تباعا، منها تأخر فتح بعض اللجان في أوقاتها الرسمية، وعدم التسهيل على ذوي الهمم في بعض اللجان.

وأشار إلى نجاح الأحزاب السياسية في حشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات، مشيدا بنجاح مخرجات الحوار الوطني بشأن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى انتهائها.