شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: الانتخابات الرئاسية عززت فرصة تفاعل الأحزاب مع الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن جميع الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات الرئاسية، تمكنت من تحقيق عدد من المكاسب، سواء الأحزاب التى دفعت بمرشحين فى السباق الانتخابى، أو تلك التى أعلنت دعمها لأحد المرشحين، حيث أتاحت الانتخابات الفرصة أمام تلك الأحزاب لتقديم نفسها وبرامجها وهو ما نقلها من حالة الركود إلى التفاعل مع الشارع وسط الجماهير هو ما يثرى الحياة الحزبية فى مصر.

وأشار "فهمي" إلى ضرورة استثمار الفرصة من جانب الأحزاب، والعمل على تعزيز تواجدها فى الشارع، والاستفادة من حالة الحراك السياسى الذى بدأ مع انطلاق دعوة الحوار الوطنى، وهو ما يعزز فرصها فى الاستحقاقات القادمة ومنها الاستحقاق النيابى (الشيوخ- النواب) وأيضا المجالس المحلية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الانتخابات الرئاسية تمت فى ظل ظروف استثنائية وهو ما دفع المصريين للنزول بكثافة غير مسبوقة وهو ما يعكس ذكاء المصريين، لافتًا إلى أن المشاركة شملت المنظومة الاجتماعية المصرية كاملة، حيث شاركت جميع فئات وأطياف المجتمع المصري.