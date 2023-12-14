فضل الله: منفتحون على كل خيار يؤدي إلى حفظ الجيش وعلاقتنا ببري تكاملية ولسنا محرجين

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "لا موقف واضح بالبلد كموقف حزب الله إزاء الجيش اللبناني وعلاقتنا برئيس مجلس النواب نبيه بري تكاملية ولسنا محرجين وسنشارك بجلسة مجلس الوزراء والاولوية حفظ التوازنات بالبلد". ولفت فضل الله، في حديث لـ"الجديد"، الى أننا "نحن مع التشريع الدائم وحفظ قيادة الجيش وسنقول وجهة نظرنا في الجلسة الوزارية، ومنفتحون على كل خيار يؤدي إلى حفظ الجيش"، مضيفاً "بكرا بعد الجلسة بتعرفوا موقفنا وما حدا بال​سياسة​ وغير السياسة بيقدر يفصل بين حزب الله وحركة أمل".

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