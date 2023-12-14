اوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه في جنيف وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، بان "توافقنا على أهمية عمل لبنان وقبرص سويا ومع سائر الشركاء لإيجاد حلول مستدامة لأزمة النزوح السوري".
ولفت بو حبيب الى اننا "نتفهم الصعوبات التي تواجهها قبرص في مسألة النزوح السوري. لقد سبق للبنان أن حذر الشركاء الأوروبيين من خطورة هذا الملف علينا جميعا".
واشار الى اننا "توافقت مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بعد لقائه وزير الداخلية القبرصي في جنيف: توافقنا على أهمية إيجاد حلول لأزمة النزوح السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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