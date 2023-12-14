عمر حرفوش التقى برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

بعد نجاح الحفلة الموسيقية العالمية التي اقامها الرئيس الفخري لجمعية الحوار والتنوع الاوروبية عمر حرفوش، حيث عزف مؤلفته للسلام العالمي داخل المفوضية الاوروبية، التقى برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهي اهم شخصية سياسية اوروبية على الاطلاق، ونائب رئيسها تحدثا خلالها عن النشاطات الاوروبية القادمة لحرفوش في عام 2024, والتنسيق المشترك .

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