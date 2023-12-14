اعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن "سفينة شحن بضائع مملوكة لبلغاريا وترفع علم مالطا اعتلاها أشخاص اليوم بعد تعرضها لحادث في شرق المحيط الهندي قبالة جزيرة سقطرى اليمنية".
وأوضحت أمبري إن "سفينة صيد ترفع العلم الإيراني في المنطقة أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها قبل ست ساعات من وقوع الحادث بالقرب من المكان الذي يبدو أن ناقلة البضائع السائبة قد انجرفت فيه".
وتابعت الشركة أن "سفينة الصيد التي ترفع علم إيران كانت تعمل في السابق قبالة سواحل الصومال".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تقرير عن اعتلاء أشخاص لسفينة بضائع قبالة سواحل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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