شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة تؤكدان توقف خدمات الاتصالات والإنترنت

أكدت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال، وهما الشركتان الرئيسيتان في غزة، أن "خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع".

وأوضحت الشركتان، في بيان، أننا "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر".