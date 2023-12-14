افادت شبكة "CNN" الاميركية بان "قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل".
وتحدثت "CNN" عن "توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط شعور الرئيس الاميركي جو بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل".
ولفتت الى ان "رحلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بشأن حماية المدنيين".
يذكر بان شبكة "إن بي سي" نقلت عن مصدر على صلة بالاستخبارات الأميركية بانه لدى نتانياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيًا لحماية بقائه سياسيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة CNN: قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.