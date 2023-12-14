إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء غولاني الإسرائيلي مع 7 جنود اخرين بعبوة ناسفة جنوب غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة ضابط و7 جنود إسرائيليين في المعارك الضارية شمال وجنوب قطاع غزة، موضحين أن المصابين هم 4 من كتيبة الهندسة 603، فيلق الهندسة القتالية، إصابة مقاتل من الكتيبة 12 التابع للواء "غولاني" بجروح خطيرة في المعارك جنوب غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية الضابط الذي أصيب في انفجار عبوة ناسفة جنوب غزة، مؤكدة أن المصاب هو المقدم شاحار بركائي قائد الكتيبة 12 في لواء "غولاني"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نقله رفقة عدد من الجنود إلى مستشفيات إسرائيل.

واوضحت قناة 12 العبرية بان قائد الكتيبة 12 الذي أصيب في معارك قطاع غزة اليوم عُيّن خلفًا لقائدها السابق الذي أصيب بداية الحرب، وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى إصابة مقاتلين من وحدة "ماغلان" بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب غزة، إضافة إلى إصابة ضابط في الكتيبة 82 باللواء السابع بجراح خطيرة خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.