الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الإتصال بشكل كامل بغرفة العمليات وطواقمنا العاملة في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا "فقدنا الإتصال بشكل كامل بغرفة العمليات وطواقمنا العاملة في غزة".

وكانت قد أكدت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل وجوال"، وهما الشركتان الرئيسيتان في غزة، أن "خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع".

وأوضحت الشركتان، في بيان، أننا "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر".

في اليوم الـ69 من العدوان الإسرائيلي على غزة، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة أكثر من 600 جندي منذ بدء العمليات البرية، في حين أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين، وتدمير دبابات وناقلات جند.