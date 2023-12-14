القسام: استهدفنا 9 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين في شارع اليرموك ومشروع بيت لاهيا وتل الزعتر

اعلنت كتائب "القسام" بأنها استهدفت 3 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" في شارع اليرموك بمدينة غزة، كما استهدفت 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة واشتعال النيران فيهما".

واعلنت كتائب "القسام" بانها "دكت تحشدات آليات العدو المتوغلة شرق وشمال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون". ولفتت الى ان "مجاهدوها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".