أسامة حمدان: لم يتبق أمام نتانياهو وأركان حربه سوى إعلان فشلهم في تحقيق أي هدف

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أنه "لم يتبق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأركان حربه سوى إعلان فشلهم في تحقيق أي هدف".

ولفت حمدان، الى أن "كتائب القسام أوفت بوعدها بتحويل غزّة إلى مقبرة لقوات الاحتلال، وجنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزّة"، مشدداً على أننا "لا نفاوض بشأن الأسرى إلا بعد وقف كامل للعدوان على قطاع غزة والإستجابة لشروطنا".