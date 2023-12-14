اعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم إن ألمانيا اتفقت مع تركيا على الإلغاء التدريجي لبرنامج مثير للجدل يتم بموجبه إرسال أئمة أتراك للمساجد في ألمانيا، موضحة أن هذه الخطوة ستعزز اندماج المسلمين في ألمانيا.
وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان "نحتاج وعاظا يتحدثون لغتنا ويعرفون بلدنا ويدافعون عن قيمنا، واردفت "هذه ركيزة أساسية لاندماج ومشاركة الجاليات المسلمة في ألمانيا".
وسيتم تدريب زهاء 100 إمام في ألمانيا كل عام بموجب اتفاق بين وزارة الداخلية والسلطة الدينية التركية والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية. وسيحل هؤلاء الأئمة تدريجيا محل رجال الدين العاملين في السلطة الدينية التركية الذين يأتون للعمل في المساجد بألمانيا. ولتركيا جالية كبيرة هناك.
وللاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، وهو أكبر جمعية إسلامية في ألمانيا، نحو 900 مسجد وهو يثير جدلا سياسيا في البلاد كان أحدثه عندما تحدث أحد أعضاء طالبان الأفغانية في أحد مساجده بمدينة كولونيا الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية الالمانية: تركيا ستتوقف عن إرسال أئمة إلى المساجد في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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