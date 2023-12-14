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ميسي ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة افضل لاعب في العالم 2023

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476550-638381691684405095.jpg

2023-12-14 | 17:43

ميسي ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة افضل لاعب في العالم 2023

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.
وتواجد في القائمة النهائية للجائزة، كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وأوضح "الفيفا" في بيان، أن "هذه الجائزة تكرم اللاعبين الأكثر تميزا خلال الفترة من 19 كانون الاول 2022 إلى 20 اب 2023".

وأضاف أنه "سيتم الكشف عن الفائز خلال حفل سيقام في لندن يوم 15 كانون الثاني المقبل".

وكشف "الفيفا" أنه "تم ترشيح 12 لاعبا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء".

وتابع أن "المرشحين الثلاثة النهائيين اختيروا من لجنة تحكيم دولية، ضمت مدربي منتخبات الرجال، وقادة منتخبات الرجال، وصحافيين مختصين في كرة القدم، ومشجعين صوتوا على موقع "الفيفا" الرسمي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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