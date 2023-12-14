انت الان تتابع خبر ألمانيا.. اعتقال أربعة اشخاص بتهمة الانتماء لحماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النيابة الألمانية أنه "تم توقيف هؤلاء الأشخاص بتهمة التخطيط لـ"اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا"، وفق "فرانس برس".

واوضحت النيابة في بيان إن "الموقوفين الأربعة الذين يشتبه بأنهم اعضاء في حماس منذ وقت طويل، كلفوا خصوصا جمع أسلحة في برلين تمهيدا لتنفيذ اعتداءات محتملة".

