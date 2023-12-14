اخبار العالم

ألمانيا.. اعتقال أربعة اشخاص بتهمة الانتماء لحماس

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ألمانيا.. اعتقال أربعة اشخاص بتهمة الانتماء لحماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النيابة الألمانية أنه "تم توقيف هؤلاء الأشخاص بتهمة التخطيط لـ"اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا"، وفق "فرانس برس".

واوضحت النيابة في بيان إن "الموقوفين الأربعة الذين يشتبه بأنهم اعضاء في حماس منذ وقت طويل، كلفوا خصوصا جمع أسلحة في برلين تمهيدا لتنفيذ اعتداءات محتملة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا