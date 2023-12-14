انت الان تتابع خبر أول تعليق للسفيرة الامريكية بعد القبض على منفذي الهجمات على السفارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عبرت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي، اليوم الخميس، عن اشادتها بإعلان السلطات العراقية، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد.
وقال رومانسكي في منشور على منصة "X": "نُشيد برئيس الوزراء وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى".
واضافت ان "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أن "الافراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية".