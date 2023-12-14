انت الان تتابع خبر أول تعليق للسفيرة الامريكية بعد القبض على منفذي الهجمات على السفارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عبرت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي، اليوم الخميس، عن اشادتها بإعلان السلطات العراقية، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد.