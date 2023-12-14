البيت الأبيض: واشنطن تريد أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس "في أسرع وقت"

أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، وذلك بعدما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من ان النزاع سيستمر لفترة "تتجاوز بضعة أشهر".

واوضح المتحدث جون كيربي إن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل الخميس تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب" نحو "عمليات أقل شدة".