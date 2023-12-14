الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا

قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل الـ 27. وأوضح ميشال عبر منصة "إكس"، "إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".

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