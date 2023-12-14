عزام الأحمد: محمود عباس طلب مني التواصل مع حماس والتواصل سيكون مع قيادات الخارج

اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد بأن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب منه التواصل مع حركة حماس"، واردف "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لغزة والاتصالات شبه مقطوعة".
ولفت عزام الأحمد غي حديث لقناة "العربية" الى ان "التواصل سيكون مع قيادات حماس في الخارج". واعلن بان "اتصالا سيجري الليلة مع قادة حركة حماس". واكد بان "بابنا مفتوح ولا نضع شروطا للتواصل مع حماس".
واردف عزام الأحمد "مستعدون لعقد لقاء فورا في القاهرة مع قادة حماس"، وشدد على ان "اتفاقية أوسلو انتهت وإسرائيل هي من فعلت ذلك وليس نحن".
واوضح باننا "سنتواصل مع الجميع حتى حركة الجهاد رغم أنها تتغيب دائما"، وذكر بان "حماس قالت نعم لحل الدولتين على أساس حدود 67".
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