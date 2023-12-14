أردوغان لبايدن: أميركا تتحمل مسؤولية ضمان وقف إطلاق النار في غزة

ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن أردوغان أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة عليها مسؤولية تاريخية لضمان تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار في صراع غزة بأسرع ما يمكن.

ونقل المكتب عن أردوغان قوله إن "وقف إطلاق النار يمكن تحقيقه بسرعة إذا ما سحبت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل، وإن هجمات إسرائيل ربما تأتي بعواقب سلبية على العالم".